Депутат Вшивцев ознакомился с ходом работ по возведению памятника ветеранам

Депутат фракции «Единая Россия» Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев совместно с председателем Можайского совета депутатов Лидией Афанасьевой, депутатами фракции «Единая Россия» Татьяной Дроздовой и Кариной Черевань посетили строительную площадку, где ведутся работы по возведению памятника «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» и благоустройству прилегающей к нему территории, сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарии внимательно ознакомились с проектом и обсудили вопросы, касающиеся сроков завершения строительства и качества используемых материалов.

Владимир Вшивцев отметил важность памятника как символа уважения и признания мужества ветеранов, участвовавших в локальных конфликтах.

В свою очередь, Лидия Афанасьева подчеркнула значимость данного памятника для местного сообщества, придавая особое внимание необходимости создания уютной и благоустроенной территории вокруг него. Она отметила, что этот монумент не только является свидетельством памяти о ветеранах боевых действий, но и выполняет важную социальную функцию, объединяя людей, воспитывая в них гордость и уважение к героям.

«Памятник станет не только местом почитания, но и центром общественной жизни, где будет проводиться множество мероприятий, направленных на увековечение памяти героев», — добавил Вшивцев.

Работы по строительству идут полным ходом. Открытие памятника в Можайском городском округе состоится в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.