Депутат Вшивцев отчитался о своей деятельности в Рузском обществе инвалидов

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев представил в Рузском окружном обществе инвалидов отчет о своей деятельности в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Владимир Сергеевич рассказал о реализации проектов, вошедших в народную программу партии «Единая Россия», о принятых на законодательном уровне региональных мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Отдельно отметил работу по сбору гуманитарной помощи для жителей новых территорий.

«В 2024 году партийцы Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более 600 тонн помощи. А всего с начала СВО — почти 15 тысяч тонн. И ваша помощь в виде плетения маскировочных сетей, изготовления окопных свечей, отправки писем на фронт оказывает огромную поддержку нашим ребятам. Благодарю вас за это», — отметил Владимир Вшивцев.

Также обсуждались вопросы доступной среды для инвалидов, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, социальных мер поддержки семей, воспитывающих ребенка-инвалида, и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, семьи, ухаживающие за ребенком-инвалидом, могут оформить ежемесячную выплату 18 тысяч рублей вне зависимости от уровня доходов. Также установлен новый размер квоты для приема на работу инвалидов — 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек.

Кроме этого, поговорили о патриотическом воспитании молодежи и важности противодействия фальсификациям истории. В завершение депутат ответил на вопросы собравшихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.