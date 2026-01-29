Депутат в Серпухове начал серию снежных субботников у школы № 12

Депутат Николай Пушкин в Серпухове ежедневно очищает от снега территорию перед школой № 12, чтобы обеспечить безопасный проход детям и прохожим.

В Серпухове депутат Николай Пушкин во время снегопадов самостоятельно убирает снег у школы № 12 на улице Пушкина, 40А. Каждый день он начинает утро с расчистки территории возле своего дома, затем очищает дорожку вдоль забора и тротуар перед учебным заведением.

Пушкин расширяет проход к пешеходному переходу и с помощью роторного снегоуборщика убирает снег на школьной стороне улицы. По его словам, инициатива связана с заботой о собственных детях, которые учатся в этой школе, а также о других школьниках, учителях и прохожих.

Депутат отметил, что если жители будут самостоятельно очищать хотя бы небольшие участки общественных территорий, это поможет всем легче справляться с последствиями снегопадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.