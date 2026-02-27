Депутат в Пушкинском округе поздравил ветерана с 98-летием

Николай Михайлин посетил Александра Федоровича Панова дома и лично поздравил его с днем рождения. Ветерану недавно исполнилось 98 лет. Встреча прошла в теплой обстановке за беседой о жизни и военных годах.

Депутат поблагодарил Александра Федоровича за героизм и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Он пожелал ветерану крепкого здоровья, энергии и долголетия, а также вручил памятный подарок и поздравительную открытку.

Александр Панов, его сын и невестка поблагодарили за внимание и передали слова признательности руководству страны, региона и округа за заботу о старшем поколении. В администрации подчеркнули, что такие встречи помогают сохранять связь поколений и уважение к истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.