Депутат в Люберцах поможет семье ветерана СВО

В Люберцах депутат окружного совета Дмитрий Кудинов встретился с семьей ветерана специальной военной операции, потерявшего ногу в ходе боевых действий под Сватово. Семья обратилась за помощью в оформлении социальных выплат и трудоустройстве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат окружного совета, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов встретился с женой ветерана СВО Сергея. Во время боевых действий под Сватово боец получил тяжелое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу. В настоящее время Сергей находится на пенсии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.