Депутат Толмачев посетил с рабочим визитом Щелково

Заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев провел насыщенный день в Щелкове. В «программе» — контроль исполнения народной программы, помощь фронту, общение с избирателями, сообщает пресс-служба депутата.

Александр Толмачев встретился с трудовым коллективом городской библиотеки, проверил содержание фонда, обсудил капитальный ремонт здания по региональной программе. Встреча прошла в рамках Народной программы партии «Единая Россия»: депутаты участвуют во встречах с жителями, контролируют работы на объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Парламентарий принял участие в заседании расширенного политсовета местного отделения Партии «Единая Россия», вручил партийные билеты молодым единороссам. Затем он вместе с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым присоединился к погрузке гуманитарных грузов в транспорт, который отвезет помощь от «Единой России» в зону специальной военной операции. В составе груза — продукты, медикаменты, перевязочные материалы.

Вместе с директором Молодежного центра «Навигатор» Александр Толмачев осмотрел помещения, обсудили проблемы учреждения и пути их решения.

В ходе встречи с ребятами из кружка по довоенной подготовке Александр Толмачев рассказал об обновленном законе о молодежной политике, который поможет подобным объединениям, поддержит курс на патриотическое воспитание. Отметил депутат Госдумы и важность наставничества, участия ветеранов и бойцов СВО в работе с новыми поколениями. Александр Толмачев подчеркнул, что герои личным примером помогут воспитать достойных граждан России.

Завершился день проверкой содержания городских территорий также в рамках Народной программы. Александр Толмачев оценил результаты сезонных работ в Центральном городском парке: уборки после зимы и подготовки к весне.

«В основе нашей работы лежит Народная программа партии «Единая Россия», и мы, как депутаты всех уровней, ставим целью своей работы реализацию Программы и исполнение наказов граждан. А для этого нужно постоянно общаться с людьми, быть на связи, ходить вместе с ними по улицам их городов. Все свое время посвятил Щелково, держу руку на пульсе», — сказал Александр Толмачев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.