Депутат Толмачев посетил православную гостиную для семей бойцов СВО в Щелкове

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев провел встречу с женами, мамами и сестрами участников СВО в соборе Святой Троицы в городе Щелково. На богослужении собрались более 50 человек из разных округов Московской области, сообщает пресс-служба депутата.

Для участников провели молебен за здравие воинов, после чего все собрались на трапезу за круглым столом. Подобное мероприятие состоялось уже в десятый раз на территории Подмосковья. Инициатива проведения принадлежит Московской областной епархии Русской православной церкви, аппарату Уполномоченного по правам ребенка в Московской области, фонду «Защитники Отечества», а также «Женскому движению Единой России».

Уникальность таких встреч заключается в том, что участники могут открыто рассказать о своих переживаниях и трудностях, найти пути решения проблем и получить поддержку.

«Очень здорово, что мы собираемся в такой неформальной обстановке. Гораздо проще в таком формате коммуницировать с вами. Можно сразу же увидеть запрос, понять над чем нужно вести работу в рамках осенней сессии Государственной Думы, какие вопросы необходимо решить для адресной помощи семьям наших защитников», — сказал на встрече парламентарий.

На православную гостиную были приглашены не только семьи участников специальной военной операции, но и представители исполнительной, а также законодательной власти. Это позволяет найти пути решения проблем прямо на месте.

«Мы тут для того, чтобы здесь и сейчас консультировать, решать, помогать нашим бойцам, их семьям», — подчеркнул Толмачев.

Следующая православная гостиная состоится совсем скоро в Успенском соборе городского округа Кашира.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.