Депутат Толмачев помог в организации поездки на турнир по мини-футболу команде ветеранов

Депутат Государственной думы Александр Толмачев оказал финансовую поддержку и содействие в организации поездки команде «Активного долголетия» из Луховиц на Всероссийский межотраслевой турнир по мини-футболу «Кубок XXI века». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Команда из Луховиц, состоящая из ветеранов спорта, проявила большой интерес к участию в турнире в Лазаревском, а также выразила желание представить свой город и регион на соревнованиях. По просьбе долголетов парламентарий оказал помощь с проездом команды.

«Наши ветераны — это люди не только крепкие духом, но и телом. Они доказывают всем нам, что возраст не помеха спортивным достижениям и победам. Рад поддерживать такие начинания», — сказал Толмачев.

По словам парламентария, участники клуба «Активное долголетие» своим примером показывают необходимость вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье в любом возрасте.

«Благодарю нашу команду за красивую игру! Именно вы сохраняете спортивные традиции и являетесь образцом для молодежи Подмосковья. Ваше стремление — доказательство того, что возраст не конец активной жизни, а время для новых начинаний и возможностей», — отметил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.