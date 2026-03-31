Депутат Свищев заявил о необходимости штрафов за сталкинг

Депутат ЛДПР Дмитрий Свищев заявил, что жертв навязчивого преследования нельзя оставлять без защиты до физического насилия и поддержал введение административной ответственности за сталкинг, сообщает Life.ru .

По словам парламентария, действующее законодательство не дает человеку реальных инструментов защиты, если преследователь еще не перешел к нападению. При этом случаи, когда жертву месяцами выслеживают, запугивают сообщениями и звонками, происходят регулярно.

Свищев считает, что слежка, постоянные звонки, сообщения и угрозы в соцсетях должны стать основанием для административной ответственности. Он подчеркнул, что речь идет не о наказании за единичные сообщения, а о создании механизма защиты.

«Слежка, бесконечные звонки, сообщения, угрозы в соцсетях — все это должно стать основанием для административной ответственности. И делаем мы это не для того, чтобы наказывать людей за SMS. А для того, чтобы у жертвы появился инструмент защиты. Возможность прийти в полицию, написать заявление и получить реальную реакцию, а не отговорку „когда убьет — приходите“», — заявил депутат.

Он добавил, что ожидание необратимых последствий недопустимо, а инициативу назвал нормальной мерой защиты от угроз и преследования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении ответственности за сталкинг. За первое нарушение предполагается предупреждение или штраф 2 тыс. рублей, за повторное — штраф 5 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

