Депутат Свинцов назвал условие возвращения Telegram и YouTube в Россию

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что заблокированные платформы могут вернуться в Россию при сотрудничестве с властями, сообщает Газета.ru .

Свинцов привел в пример Roblox. По его словам, платформа начала исправлять нарушения сразу после претензий Роскомнадзора.

«Ну им надо сделать то же самое, что и Roblox — с первых дней, когда Роскомнадзор предъявил претензии, вошли в диалог и взаимодействовали. Возможно, не все на сегодняшний день идеально, но тем не менее компания старается устранить все замечания и это действительно заметно, то есть процесс идет», — отметил он.

Депутат считает, что WhatsApp*, Telegram и YouTube могут вернуться, если устранят критические замечания.

Минцифры ранее попросило правоохранительные органы и Роскомнадзор снять ограничения с Roblox. Платформа пообещала усилить удаление материалов, вредных для детей.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года из-за материалов с пропагандой экстремизма, терроризма, насилия и ЛГБТ**.

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* Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

** «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено в РФ.