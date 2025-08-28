Депутат Светлана Бессараб рассказала об условиях и льготах для многодетных родителей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что многодетные семьи в России могут претендовать на звание «Мать-героиня» и орден «Родительская слава», а также получать различные льготы и выплаты в 2025 году, сообщает Общественное Телевидение России .

В России многодетные родители могут получить государственные награды — орден «Родительская слава» и звание «Мать-героиня». Для получения ордена необходимо достойно воспитать не менее семи детей, а для медали ордена — не менее четырех. Все члены семьи должны быть гражданами РФ, а дети — успешно учиться и вести активную жизнь. Решение о награждении принимает президент после рассмотрения документов местными и региональными властями.

Орден «Родительская слава» дает право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей, а медаль — 200 тысяч рублей. В некоторых регионах обладатели награды могут получить статус ветерана труда и соответствующие льготы. Для оформления необходимо собрать документы и подать их в органы соцзащиты лично или через портал «Госуслуги».

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Младшему ребенку на момент награждения должно исполниться не менее года, а семья должна быть благополучной. Светлана Бессараб отметила, что звание приравнивается к Герою России и дает право на льготы высшей категории: бесплатный проезд первого класса, бесплатное жилье, коммунальные услуги, санаторно-курортное лечение и другие. Вместо социальных услуг можно выбрать ежемесячную выплату — 72 тысячи рублей, а также получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

В 2025 году многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатное питание и школьную форму, бесплатные лекарства, скидку 30% на коммунальные услуги, бесплатные земельные участки, внеочередное зачисление в детский сад и бесплатный проезд в общественном транспорте. Также доступны единое детское пособие, выплаты из материнского капитала и субсидии на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей для семей с тремя и более детьми.