Депутат Сухачев: в Ступине уделяют особое внимание реализации наказов избирателей

Председатель совета депутатов городского округа Ступино, руководитель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Александр Сухачев рассказал об исполнении наказов ступинцев. Об этом сообщает пресс-служба председатель совета ОМСУ.

В 2021 году принята народная программа «Единой России», в которую вошло 3 755 наказов избирателей. В муниципалитете ведется масштабная работа по реализации мероприятий главного партийного документа.

«Исполнение наказов избирателей — одна из основных задач депутатской деятельности любого уровня. Наказы отражают многие актуальные проблемы округа, такие как ремонт и строительство дорог, водоснабжение и водоотведение, благоустройство территории, новые маршруты автобусов, установка детских игровых и спортивных площадок. Решение поставленных избирателями вопросов осуществляется в рамках реализуемых в настоящее время муниципальных, региональных, федеральных программ и проектов. Их исполнение находится на постоянном депутатском контроле», — считает Александр Сухачев.

Он отметил, что в этом году в муниципалитете завершено строительство двух современных школ в городе и селе Верзилово.

«Близятся к завершению строительные работы в школе на 550 мест в Ступино. В детской школе искусств, детском саду «Дюймовочка» выполнен капитальный ремонт. На подходе — окончание ремонтных работ во Дворце культуры и здании городского бассейна», — отметил Сухачев.

По словам парламентария, в сфере здравоохранения продолжается ремонт инфекционного отделения Ступинской клинической больницы. Ремонты медицинских учреждений также проходят в поселках Малино и Михнево.

«Большой объем работ выполнен в сфере благоустройства. После реконструкции открыт бульвар Победы, благоустроены скверы у Нового рынка, Дома культуры «Металлург» в городе, сквер в селе Верзилово, пешеходная зона вдоль улицы Андропова. Проводились работы по ремонту светильников и установке новых, замене дорожного покрытия и многое другое», — отмечает Александр Сухачев.

В городе и сельских населенных пунктах установлено 10 детских игровых и спортивная площадки.

В 2025 году в округе, по наказам жителей, планируется проведение капитального ремонта стадиона «Металлург» в городе Ступино, реконструкция проспекта Победы и другое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.