Депутат Совета депутатов Николай Шпак принял участие в голосовании в Мытищах

Он подчеркнул, что голосование — это не просто формальность, а настоящий способ участия в общественной жизни. Каждый голос имеет значение, и поэтому участие в выборах — это ответственный шаг, который определяет дальнейшее развитие нашего округа.

«Считаю, что участие в голосовании — это не только право, но и обязанность каждого гражданина, которая несет в себе ответственность за будущее округа. Важно отметить, что все избирательные участки работали в штатном режиме», — сказал Николай Шпак.

Напоминаем, что в этом году в муниципалитете новая система выборов по пятимандатным округам. Территория разбита на 5 округов. И по каждому из них мы выбираем по пять депутатов. Когда избиратель получит на руки свой бюллетень, он может отметить не одну, а сразу пять фамилий.

Сведения о кандидатах можно найти на сайте или на ЦИК.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.