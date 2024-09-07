Депутат Совета депутатов Наталья Кравченко приняла участие в голосовании в Мытищах

Депутат Совета депутатов Наталья Кравченко проявила активную гражданскую позицию и проголосовала на избирательном участке, который находится в Гимназии № 17, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Наталья Кравченко убеждена, что, только объединив усилия и действуя вместе, мы сможем создать лучшее будущее для всех горожан.

«Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело и повлиять на будущие 5 лет своего округа», — сказала она.

Напоминаем, что в случае если Вы или ваши родственники хотят воспользоваться голосованием на дому по — заранее обратитесь в свою участковую избирательную комиссию. Обращаем внимание, что данный вид голосования доступен для тех избирателей, кто болеет или для тех, кто ухаживает за лежачим больным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.