Депутат Балашихи проверила готовность школьной библиотеки к новому учебному году

Депутат совета депутатов Балашихи Наталья Алимова посетила гимназию № 11 на улице Вешних Вод в микрорайоне Железнодорожный. Сейчас в учреждении ведутся работы по подготовке к новому учебному году. Каждому ученику в школьной библиотеке выдадут полный комплект учебников на предстоящий учебный год бесплатно.

«Более 4000 учеников школа ожидает в этом году. Ребята будут учиться в первую смену. Директор нам показала, что гимназия практически полностью готова к началу школьного сезона. Мы проверили книжные хранилища. Все ученики учреждения обеспечены бесплатными школьными учебниками. Основная масса — это новые учебники», — сказала Наталья Алимова.

Сейчас в школе трудятся 167 педагогов, еще 15 начнут работу с нового учебного года.

Проверки готовности школ к началу учебного года в Балашихе будут продолжены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.).

Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.