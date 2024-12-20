Депутат Шевченко: Владимир Путин отметил рекордно низкую безработицу в стране

19 декабря за четыре с половиной часа президент РФ Владимир Путин подвел экономические и политические итоги 2024 года и пообщался с россиянами, поделилась депутат Мособлдумы Марина Шевченко, передает ее слова пресс-служба партии «Единая Россия».

«По словам президента, рост экономики составил около 8% за два года (в США — 5-6%, в Еврозоне — 1%, у ведущей экономики Европы — Германии — 0). Россию поставили на первое место в Европе и четвертое место в мире по покупательной способности. Мы должны набранный темп сохранить, менять качество нашей экономики. Безработица у нас находится на рекордно низком уровне — 3,2%. Рост промышленности составил 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8%. Да, инфляция — 9,2-9,3, но зарплата и доходы населения подросли. В целом ситуация стабильная и надежная», — прокомментировала Шевченко.

Среди основных тем можно также выделить социальную поддержку военнослужащих, восстановительные работы в новых российских регионах, медицинское обслуживание и доступность лекарств, проблемы ЖКХ, цены на продукты и ипотечное кредитование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.