Депутат Шевченко рассказала о гарантиях для заключивших контракт с Минобороны РФ

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко рассказала о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

По ее словам, для заключивших контракт и для ветеранов боевых действий действуют надежные государственные гарантии, пенсионные, социальные, налоговые льготы, федеральные и региональные меры поддержки по разным направлениям.

«Мы с коллегами-депутатами продолжаем работу по совершенствованию законодательной базы для поддержки участников СВО и их близких. Это одно из приоритетных направлений в деятельности Московской областной думы. Например, в апреле в первом чтении приняли законопроект об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест», — заметила Шевченко.

Кроме того, в Московской области реализуется образовательная программа «Герои Подмосковья» по подготовке кадров в сфере государственного и муниципального управления из числа участников спецоперации.

«И у меня, и у других депутатов есть «подшефные» семьи, в которых отцы, мужья, сыновья, братья защищают нашу страну в зоне боевого соприкосновения. Мы встречаемся, беседуем, я получаю обратную связь, чтобы понимать, с какими вопросами, трудностями сталкиваются родственники военнослужащих. И во всех без исключения семьях гордятся своими мужчинами и ждут их домой с победой», — рассказала парламентарий.

Марина Шевченко также подчеркнула, что президент России Владимир Путин, при объявлении СВО, прежде всего, надеялся на поддержку россиян. И сейчас наше общество как никогда сплотилось вокруг общих ценностей и целей.

«Напомню, что в Балашихе находится центр отбора на военную службу по контракту, где созданы все условия для обучения и подготовки бойцов», — заключила она.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.