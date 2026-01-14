Депутат Шевченко: патриотизм играет важную роль при выборе военной профессии

При частом общении с участниками СВО выяснилось, что патриотический настрой играет определяющую роль при выборе военной профессии, сообщила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко.

«В Год защитника Отечества мы с особым чувством, с глубоким уважением говорим о людях, которые служат в зоне СВО, проявляют мужество, отвагу, ратную доблесть. Как не раз отмечал в своих выступлениях президент нашей страны, многие идут на СВО добровольцами, потому что понимают, за что сражается Россия, — сказала Шевченко.

По ее словам, ветераны боевых действий и члены их семей пользуются федеральными и региональными мерами поддержки, налоговыми льготами, получают хороший социальный пакет. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такое внимание должно быть постоянным, это дань со стороны государства тем людям, которые встают на его защиту. В Московской области также регулярно совершенствуются региональные меры поддержки для участников СВО и их семей.

«Отрадно, что именно в Подмосковье, в Балашихе, есть уникальный пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Бывает так, что мужчина приходит заключать контракт, готов добровольно встать на защиту Родины, но еще не до конца понимает, с чем ему придется столкнуться на поле боя», — подчеркнула парламентарий.

В пункте отбора дают полное и всестороннее представление о будущей службе. Помимо этого, бойцы могут не только быстро и без лишних инстанций собрать необходимый пакет документов, но и пройти медкомиссию, теоретическую подготовку и посетить практические занятия.

О пункте отбора на контрактную службу

Территориально специализированный пункт отбора кандидатов на службу по контракту расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Этот центр работает по принципу «одного окна», предоставляя полный спектр услуг, включая комфортное размещение на период оформления документов и полноценное трехразовое питание.

«В центре в Балашихе можно за 1–2 дня пройти полную медкомиссию и профессионально-психологический отбор. Получить подробную консультацию по всем видам денежных выплат, льготам и социальным гарантиям. Оформить все необходимые документы с помощью опытных инструкторов, которые помогут на каждом этапе, и открыть банковский счет для зачисления выплат», — добавил депутат.

В центр могут обратиться граждане со всех регионов России. Квалифицированные специалисты ответят на все интересующие вопросы, а также окажут будущим военным всестороннюю помощь.

О льготах

Бойцы, подписавшие контракт с Минобороны, могут рассчитывать не только на высокие зарплаты, но и на ряд льгот, которые предоставляются в том числе семьям военных. Льготы касаются как жен и родителей бойцов, так и их родителей.

Если будущий военный на момент подписания контракта официально трудоустроен, он может рассчитывать на то, что действие трудового договора временно приостанавливается. Увольнение в данном случае не производится. За человеком сохраняется должность и место работы на весь период службы. Данный период включается в общий трудовой стаж и стаж по специальности.

По окончании службы военным предоставляется право на оплачиваемый отпуск в любое подходящее время, даже если требуемый стаж в организации еще не накоплен. Администрация предприятия обязана предоставить отпуск в течение полугода после возвращения.

Стоит отметить, что работодатель не имеет права инициировать увольнение по причине отсутствия на рабочем месте после завершения службы ранее, чем через пять месяцев с момента возвращения к трудовой деятельности.

О финансах

Правительство осознает, что служба в армии, особенно в боевых условиях, сопряжена с огромным риском и высокой ответственностью, поэтому обеспечивает военнослужащим достойную оплату труда. При заключении контракта с министерством обороны РФ в Подмосковье военнослужащие получают единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей, которая является существенным дополнением к их и без того конкурентной заработной плате.

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, начинается от 200 тысяч рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности и успешности выполнения поставленных задач, а также наличия заслуженных боевых наград и государственных знаков отличия.

Таким образом, за первый год службы, учитывая как ежемесячные

выплаты, так и единовременное пособие при подписании контракта, общий доход военнослужащего составит не менее 5,5 миллионов рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-канале, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10–15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.