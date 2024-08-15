Депутат Шевченко: ДЭГ – это удобный и надежный формат

Дистанционное электронное голосование - это удобный и надежный формат, сообщила РИАМО депутат Московской областной Думы от г.о. Дубна Марина Шевченко.

6–8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в советы депутатов Московской области. Всего в регионе будет 28 кампаний, из них 25 – основные выборы, 3 – дополнительные выборы. Проголосовать можно будет в том числе дистанционно (с помощью ДЭГ).

«Дистанционное электронное голосование – действительно удобный, надежный, безопасный способ, который дает избирателю возможность всего за несколько минут отдать свой голос за достойного кандидата», – сказала Шевченко.

Она напомнила, что заявить о намерении участвовать в ДЭГ можно до 2 сентября.

«Уже сейчас на портале госуслуг, через личный кабинет, принимаются заявления на участие в дистанционном электронном голосовании», – отметила депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.