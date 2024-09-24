Депутат Шапкин призвал жителей Подмосковья быть особо бдительными с огнем в лесу

Около 120 лесных пожаров возникло на землях лесного фонда Московской области с начала пожароопасного сезона, который стартовал 1 апреля 2024 года, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Из-за аномально жаркого сентября и отсутствия дождей в Подмосковье местами установился самый высокий уровень пожарной опасности. В последние несколько дней пожары на территории лесов в Московской области вспыхивают регулярно», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в настоящее время лесные массивы особенно чувствительны к действиям человека.

Депутат призвал жителей Подмосковья в пожароопасный период ограничить выход на природу, в лесные массивы и проявлять особую бдительность при обращении с огнем. Не следует разводить костры в лесу и на торфяниках, на участках поврежденного леса и местах с подсохшей травой. Необходимо соблюдать все правила противопожарной безопасности.

Шапкин напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная (ст. 8.32 КоАП РФ) и даже уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ). В случае нарушения штраф для физлиц составляет до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических — до 2 млн рублей. При грубых нарушениях возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Депутат Мособлдумы добавил, что очень важно вовремя сообщить о пожаре, это не позволит ему распространиться на большие площади. В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.