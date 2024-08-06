Депутат Шапкин: ДЭГ – очевидное настоящее и многообещающее будущее

«Считаю ДЭГ очевидным настоящим и многообещающем будущим. Особенность электронного голосования — это его безопасность: все голоса избирателей хранятся в зашифрованном виде, данные надежно защищены от вмешательства извне», – сказал Шапкин.

Депутат отметил, что интернет-голосование – это логичный шаг на пути цифровизации всех стран.

В единый день голосования, с 6 по 8 сентября, основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, округе Пушкинский и Наро-Фоминском округе состоятся довыборы депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.