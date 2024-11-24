Депутат Серпухова позоравил с Днем матери сотрудниц реабилитационного центра

Депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Николай Пушкин поздравил с Днем матери женщин — педагогов реабилитационного центра «ПроЗрение». Работать с необычными детьми этих женщин привела сама судьба, ведь у многих из них свои дети с ОВЗ, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сначала эти женщины пытались справиться своими силами, потом пошли учиться, со временем отработали навыки, появились первые успехи, дети стали лучше развиваться и адаптироваться со своими сверстниками во дворе и в школе. И в какой-то момент к каждой из этих замечательных мам пришло осознание, что своими знаниями, умениями, полезным опытом пришло время поделиться.

«Для этих женщин День матери не просто формальная дата в календаре. Матери детей с ОВЗ или матери, работающие с особенными детьми — это матери выдающиеся. Мы немного поговорили, мне показали работу центра. Елена Иванова провела меня по аудиториям, где-то шли занятия, где-то играли и резвились дети. Елена поделилась радостью, буквально на днях администрация округа выделила центру 69 квадратных метров дополнительно. Это отличный подарок, и у коллектива мам-педагогов серьезные планы по расширению деятельности», — рассказал депутат совета депутатов городского округа Серпухов Николай Пушкин.

Если сегодня, по словам Елены Ивановой, в центре занимается примерно 60 детей, то теперь сможет заниматься еще больше.

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