Депутат Сергей Колунов рассказал о мерах по повышению престижа рабочих профессий и борьбе с кадровым дефицитом

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов выступил с отчетом перед коллективом красногорского предприятия «БЕЦЕМА», одного из ведущих производителей автотранспорта специального назначения в России. В своем выступлении он подвел итоги работы за 2024 год и затронул ключевые вопросы, связанные с нехваткой специалистов рабочих профессий, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале .

Колунов отметил, что проблема кадрового дефицита остается актуальной, и подчеркнул важность целевого обучения студентов, а также наставничества со стороны опытных специалистов. Депутат рассказал о законодательных инициативах, направленных на повышение престижа рабочих профессий.

Одним из ключевых достижений стало возвращение в школы с 1 сентября 2024 года уроков труда, включающих столярное и слесарное дело, кройку и шитье. Инициатива, предложенная Колуновым еще в 2022 году, получила поддержку партии «Единая Россия» и председателя Госдумы Вячеслава Володина, что позволило воплотить ее в жизнь на законодательном уровне.

Кроме того, был принят закон о трудовом воспитании, который разрешает школьникам заниматься общественно-полезной деятельностью без обязательного согласия родителей. Также вступил в силу закон о совершенствовании целевого обучения. С 1 мая 2024 года запросы работодателей на целевой прием публикуются на едином портале, что позволяет студентам участвовать в конкурсе на целевые места и в дальнейшем трудоустраиваться в компании, заинтересованные в их подготовке.

Сергей Колунов заверил, что работа в этом направлении будет продолжена, а законодательные инициативы, направленные на решение кадрового дефицита, остаются одним из приоритетов Государственной Думы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.