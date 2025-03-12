Депутат Сергей Колунов отчитался о работе за 2024 год перед коллективом Шаховского дорожно-строительного комбината

Сегодня депутат Государственной Думы Сергей Колунов выступил с отчетом о своей депутатской деятельности перед сотрудниками Шаховского дорожно-строительного комбината. Предприятие, которое в октябре отметило 70-летний юбилей, специализируется на строительстве, ремонте и реконструкции дорог, обслуживая 696 км дорожного полотна на территории Шаховской и Лотошино, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале .

В своем выступлении Колунов акцентировал внимание на инициативах, направленных на преодоление дефицита кадров в России и повышение престижа рабочих профессий. По его словам, текущий дефицит специалистов в стране оценивается в 2,7 млн человек, что составляет в среднем 30% от потребностей предприятий. Депутат отметил, что фракция «Единая Россия» и другие парламентские силы активно работают над сокращением этого разрыва.

Среди ключевых мер, уже реализованных или находящихся в процессе, Колунов выделил:

Возвращение уроков труда в школы с 1 сентября 2024 года, что стало результатом его инициативы, озвученной еще в 2022 году;

Улучшение материально-технической базы колледжей, внедрение целевого обучения и развитие института наставничества;

Введение бесплатного профессионального образования по наиболее востребованным направлениям, чтобы снизить уровень коммерциализации в этой сфере;

Популяризацию рабочих профессий через кино, в том числе совместные проекты с Минстроем, такие как фильмы «Дороги» и «Город крылатого коня».

Колунов также подчеркнул, что получил наказы от руководства и сотрудников комбината, которые будут проработаны совместно с Администрацией.

«Работа с трудовыми коллективами — это не только возможность услышать их запросы, но и донести важные инициативы, которые помогут укрепить экономику страны и сделать рабочие профессии более привлекательными для молодежи», — отметил депутат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.