Депутат Щелкова установил пандус в многоквартирном доме

Депутат Совета депутатов городского округа Щелково от партии «Единая Россия» Алексей Рыжов установил пандус в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рыжов встретился с семьей, которая ранее обратилась к нему с просьбой установить удобный пандус для спуска на входной группе многоквартирного дома № 12 на Пролетарском проспекте.

Мама семьи ежедневно сталкивалась с проблемой, спуская инвалидную коляску сына, что делало прогулки практически невозможными.

«Решил проверить выполненные работы по монтажу пандуса. Теперь спуск тяжелой коляски будет значительно удобнее, а прогулки чаще. Также передал набор вещей, необходимых при уходе за ребенком. Договорились находиться на постоянной связи друг с другом, буду рад помочь и поддержать. Сказано — сделано!» — поделился Алексей Рыжов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.