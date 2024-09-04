Депутат Самединова: самая большая выплата контрактникам — в Подмосковье

Самая большая выплата военнослужащим по контракту — в Подмосковье. Ее увеличили до 1 905 000 рублей, рассказала РИАМО депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Она также подчеркнула, что в настоящее время идет набор в первую танковую армию. Заявку можно подать на сайте контрактмо.рф. Что касается мер поддержки для военнослужащих по контракту, они постоянно улучшаются.

«Мы постоянно работаем над улучшением мер поддержки контрактников как на федеральном уровне, так и на региональном. Сегодня действуют различные программы: государственные выплаты, социальные гарантии и льготы, в том числе и для детей военных», — рассказала депутат.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области – одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте https://контрактмо.рф/ и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.