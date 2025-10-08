Депутат Рожнов напомнил о значении Дня разгрома фашистов в битве за Кавказ

9 октября — дата мужества и стойкости, когда советские войска освободили Кавказ и обеспечили основу для будущих побед Красной Армии, сообщил РИАМО заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов.

«9 октября мы отмечаем День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ. Эта масштабная операция 1942–1943 годов стала одним из ключевых этапов Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование рассчитывало захватить нефтяные и продовольственные ресурсы региона, что могло лишить Советский Союз жизненно важных средств для обороны и обеспечить врагу стратегическое преимущество», — сказал Рожнов.

Он отметил, что мужество, стойкость и самоотверженность многонациональной армии Советского Союза сорвали эти планы, остановив продвижение врага на юге страны.

«Основным итогом битвы стало изгнание немецко-фашистских войск с Кавказа, что позволило сохранить жизненно важные энергетические и продовольственные ресурсы страны и создать прочную основу для дальнейших наступательных операций Красной Армии», — заключил депутат.

