Заключение контракта на военную службу с Минобороны РФ — это возможность реализоваться как гражданин и патриот, а также проявить свои сильные качества, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Олег Рожнов.

«Регулярно общаюсь с бойцами, заключившими контракт на службу, также встречаюсь с их семьями. Кто-то приезжает в отпуск или обращается для решения актуальных вопросов. Среди моих помощников есть те, кто сделал выбор в пользу службы, хотя здесь имел стабильную работу», — рассказал парламентарий.

По его словам, наиболее часто граждане отправляются в зону СВО, заявив, что: «Должны оберегать свою Родину и будущее наших детей»; «Могут принести пользу, так как есть знания и подготовка»; «Это долг — защищать свою семью и близких».

«У нашей страны за плечами большая история. России часто приходилось отстаивать свои земли, свою независимость, освобождать людей от оккупации и желания врага подчинить себе целые народы, заставить жить по своим правилам. Можно сказать, что чувство справедливости у нас в крови», — отметил депутат.

Все выросли на героических примерах дедов и прадедов. Поэтому многие, когда Родина оказалась в опасности, не увидели для себя другого выбора, кроме как защитника Отечества, заключил Рожнов.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 2 млн 300 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту: info@kontraktmo.ru.