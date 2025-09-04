Депутат рассказал, как Госдума перешла на MAX

Он заявил, что в Госдуме, как и в обществе, есть те, кто выступает за переход на новый мессенджер, есть те, кто против, а есть парламентарии с другим мнением.

«Заглушили в одном месте, люди перешли в другое. Закон сообщающихся сосудов. В целом, когда у вас закрыт один проход, нужно искать выход из сложившейся ситуации», — прокомментировал парламентарий.

Депутат Ющенко считает, что в данном случае мессенджер MAX является тем выходом из сложившейся обстановки. Другое дело, что он должен. как минимум, не уступать в качестве