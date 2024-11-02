Депутат раскрыл, нужно ли Instagram*-блогерам регистрироваться на Госуслугах

Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале заявил, что блогерам не нужно будет регистрировать свои страницы на Госуслугах, если соцсеть пока не внесена в соответствующий реестр Роскомнадзора. Таким образом парламентарий ответил на вопрос подписчиков, почему не удается идентифицировать свой аккаунт в Instagram* из-за отсутствия такой опции в форме.

По его словам, регистрировать аккаунты можно только в случае, если они ведутся в соцсетях, занесенных в специальный реестр Роскомнадзора. В их числе — Telegram, YouTube, RuTube, TikTok, Twitch, «Дзен», LiveJournal Yappy, Likee, Pinterest, «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Пикабу».

Горелкин отметил, что если соцсети нет в указанном списке Роскомнадзора, то это еще не значит, что блогеры не смогут размещать там рекламу.

«Запрет размещения рекламы на ресурсах, заблокированных на территории РФ, будет регулироваться отдельным законом, и его проект уже прошел первое чтение», — написал законодатель.

По его словам, если россиянин ведет страницу с аудиторией свыше 10 000 пользователей в соцсети, которая не внесена в спецреестр РКН, то идентификацию на Госуслугах ему проходить не придется. Горелкин добавил, что ограничений по публикации рекламы и репостам не будет, пока эту платформу официально не признают соцсетью или она не попадет под блокировку.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России