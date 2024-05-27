Депутат Рады заявил, что на Украину отправятся французские военные инструкторы

сегодня в 21:02

Алексей Гончаренко* не раскрыл подробности, имеет ли он в виду визит французов, одобренный главкомом ВСУ Александром Сырским, или какие-то другие планы, сообщает ТАСС .

Депутат Верховный рады Украины Алексей Гончаренко* написал в личном Telegram-канале, что Франция приняла решение направить своих инструкторов на Украину для подготовки военных ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подписании документов, легализующих посещение французскими инструкторами учебных центров ВСУ. Гончаренко* не пояснил, имеет ли он в виду это посещение или какие-то альтернативные планы.

Ранее западные СМИ сообщали, что Франция поддерживает инициативу обучения украинских военных иностранными инструкторами на территории Украины для экономии ресурсов и времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что слова о возможной отправке французских военных на Украину стали беспрецедентным витком напряженности.

*внесен в России в список террористов и экстремистов.