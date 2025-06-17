Депутат прокомментировал возможность введения налога на пенсии

Депутат Мособлдумы, член центрального совета партии «Справедливая Россия — за правду» Анатолий Никитин заявил, что введение налогов на пенсию в стране в ближайшее время маловероятно, сообщает Газета.ru .

«Налогообложение пенсий в России в обозримом будущем маловероятно. Госфинансы позволяют сохранить действующую модель. Официальных шагов к ее изменению нет. Налогообложения пенсии в России сейчас нет — это прописано в Налоговом кодексе. Чтобы ввести налог, потребуется изменить закон — такое решение принимается на федеральном уровне», — отметил он.

По словам парламентария, время от времени в экспертных кругах возникают дискуссии относительно налогообложения пенсионных выплат. Однако, по состоянию на 2025 год, какие-либо официальные заявления от Минфина, Госдумы или правительства по данному вопросу не поступали. Более того, подобные инициативы не включены в текущие бюджетные планы, подчеркнул Никитин.

В подтверждение своих слов он сослался на информацию, предоставленную Минфином, согласно которой в 2024 году Социальный фонд России получил 13,5 триллионов рублей. Эта сумма состоит из страховых взносов (около 6 триллионов рублей) и трансфертов из федерального бюджета. Общий объем расходов фонда за тот же период составил 13,4 триллиона рублей. Депутат сказал, что это свидетельствует о сбалансированности деятельности фонда.

Никитин уточнил, что в настоящее время в России проживает примерно 42,5 миллиона пенсионеров, а средний размер страховой пенсии по старости, по данным СФР, на начало 2025 года составляет 23 449 рублей. Парламентарий акцентировал внимание на том, что введение даже 10% налога на пенсии приведет к снижению выплат почти на 2,35 тысячи рублей. По его мнению, для большинства пенсионеров эта сумма является весьма существенной.

Он убежден, что размер пенсии должен достигать 40% от средней заработной платы по региону и быть не ниже 35 тысяч рублей. Ежегодная индексация пенсий, по мнению Никитина, должна соответствовать реальному уровню инфляции.