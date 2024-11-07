Депутат предложил решать проблему буллинга в школах с помощью священников

Председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил привлекать священников для решения проблемы буллинга в школах. Буллинг оказывает негативное влияние на психику детей, а учителя зачастую не могут контролировать ситуацию, поскольку не всегда следят за поведением учеников на переменах или после уроков, сообщает Life.ru .

Депутат считает, что беседы со священнослужителями могут помочь детям лучше разобраться в морали, понять важность доброжелательных отношений и развить эмпатию.

Священники способны объяснить, что дружелюбие и поддержка — залог счастья, в то время как травля ведет к страданиям и разобщению. Иванов также подчеркнул, что дети могут больше доверять священникам, воспринимая их как наставников.

Однако депутат акцентировал внимание на том, что для успешной борьбы с буллингом нужен комплексный подход, включающий участие родителей, учителей и психологов.

«Понимание основ нравственности, развитие эмпатии и возможность открыто обсуждать свои проблемы могут стать первым шагом на пути к улучшению ситуации как для агрессоров, так и для их жертв», — заключил парламентарий.