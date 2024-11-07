Депутат предложил решать проблему буллинга в школах с помощью священников
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Председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил привлекать священников для решения проблемы буллинга в школах. Буллинг оказывает негативное влияние на психику детей, а учителя зачастую не могут контролировать ситуацию, поскольку не всегда следят за поведением учеников на переменах или после уроков, сообщает Life.ru.
Депутат считает, что беседы со священнослужителями могут помочь детям лучше разобраться в морали, понять важность доброжелательных отношений и развить эмпатию.
Священники способны объяснить, что дружелюбие и поддержка — залог счастья, в то время как травля ведет к страданиям и разобщению. Иванов также подчеркнул, что дети могут больше доверять священникам, воспринимая их как наставников.
Однако депутат акцентировал внимание на том, что для успешной борьбы с буллингом нужен комплексный подход, включающий участие родителей, учителей и психологов.
«Понимание основ нравственности, развитие эмпатии и возможность открыто обсуждать свои проблемы могут стать первым шагом на пути к улучшению ситуации как для агрессоров, так и для их жертв», — заключил парламентарий.