Депутат предложил ограничить зарубежную музыку на соревнованиях в России

сегодня в 06:25

В Госдуме хотят ограничить зарубежную музыку на спортивных событиях

В Госдуме прозвучало предложение о поддержке отечественных исполнителей через популяризацию российской музыки на спортивных мероприятиях, сообщает РИА Новости .

Как заявил депутат Сергей Колунов, необходимо существенно сократить или полностью исключить иностранные музыкальные композиции во время спортивных соревнований.

«Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит», — пояснил парламентарий.

Ранее подобные меры уже обсуждались на региональном уровне — в августе парламент Крыма рекомендовал муниципалитетам ограничить исполнение песен иностранных агентов и артистов из недружественных стран. Однако юристы отмечают правовые сложности таких ограничений, указывая на необходимость соблюдения баланса между регуляторными мерами и принципами свободы творчества.