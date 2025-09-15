Депутат предложил ограничить зарубежную музыку на соревнованиях в России
В Госдуме прозвучало предложение о поддержке отечественных исполнителей через популяризацию российской музыки на спортивных мероприятиях, сообщает РИА Новости.
Как заявил депутат Сергей Колунов, необходимо существенно сократить или полностью исключить иностранные музыкальные композиции во время спортивных соревнований.
«Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит», — пояснил парламентарий.
Ранее подобные меры уже обсуждались на региональном уровне — в августе парламент Крыма рекомендовал муниципалитетам ограничить исполнение песен иностранных агентов и артистов из недружественных стран. Однако юристы отмечают правовые сложности таких ограничений, указывая на необходимость соблюдения баланса между регуляторными мерами и принципами свободы творчества.