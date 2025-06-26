Депутат потребовал объявить пикап-тренера Алекса Лесли иностранным агентом

Депутат Михаил Иванов выступил с инициативой признать блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) иноагентом, а его литературу — экстремистской. Парламентарий, возглавляющий движение «Россия Православная», заявил, что подобные курсы по соблазнению разрушают духовные устои и провоцируют противоправные действия, сообщает NEWS.ru .

«Пора официально признать Лесли иностранным агентом, чья деятельность направлена на подрыв традиционных ценностей российского общества. Его так называемые тренинги и книги пропагандируют откровенно деструктивную идеологию, которая развращает нашу молодежь и поощряет преступное поведение. Все его книги и пособия должны быть незамедлительно признаны экстремистскими и изъяты из продажи. Это аморально и преступно и должно быть остановлено на законодательном уровне», — подчеркнул Иванов.

По мнению депутата, подобные курсы, маскирующиеся под «искусство соблазнения», фактически учат совершать преступления против женщин. Он также призвал ужесточить надзор за блогерами, которые проводят тренинги по отношениям.

Как отметил Иванов, нужно проверить всех, кто распространяет такие идеи. Те, кто наживается на разложении общества, должны быть наказаны.

«Мы не допустим, чтобы под видом обучения и саморазвития в наше общество проникали идеи, разрушающие основы морали и нравственности», — заключил Иванов.