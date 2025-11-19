Депутат Полякова в Домодедове обсудила нехватку парковочных мест и вопросы ЖКХ

Накануне в администрации городского округа Домодедово прошел прием с участием депутата Госдумы Аллы Поляковой и главы Домодедово Евгении Хрусталевой. Встреча проходила в комбинированном формате: часть обращений поступила по видеосвязи от жителей других муниципалитетов, домодедовцы обратились очно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время приема обсуждали самые острые вопросы жилищно-коммунальной сферы: благоустройство дворов, нехватку парковочных мест, состояние подъездов, работу управляющих компаний и необходимость дополнительных мер административного реагирования. В начале встречи жители из других округов подключились онлайн — они также получили консультации и рекомендации профильных специалистов.

Домодедовцы обозначили ряд локальных проблем. Так, жительница Подольского проезда Наталья Кретова рассказала о нехватке парковочных мест во дворе.

«В течение этого года поступило много обращений по этому двору — в части комплексного благоустройства и дополнительных парковок. Мы включили его в план на следующий год. Когда будем прорабатывать схему, управление ЖКХ свяжется с жителями через территориальный отдел и представит варианты решения», прокомментировал ситуацию заместитель главы по вопросам ЖКХ Дмитрий Негорожин.

Комплексное благоустройство предполагает не только новые парковочные карманы, но и устройство тротуаров, пешеходных переходов, освещение и обновление дворовой инфраструктуры.

В завершение встречи Алла Полякова подчеркнула значимость совместной работы и регулярного диалога с жителями, а глава округа Евгения Хрусталева отметила, что обратная связь помогает быстрее находить оптимальные решения по улучшению городской среды.

Развитие сферы ЖКХ остается в числе приоритетов, поставленных губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.