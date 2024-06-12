Депутат Перепелицын поздравил с Днем России семью участника СВО из Лобни

Первый замсекретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын поздравил с Днем России семью участника спецоперации из Лобни, сообщает пресс-служба МОРО ЕР.

Он отметил, что сейчас отец семейства находится на передовой. Н участвует в СВО с самого начала, а дома его ждут супруга и две дочки.

«Накануне праздника девочки поделились, что давно мечтают о роликовых коньках. Исполнил заветное желание, вручил подарки девочкам. Вместе с роликами — защита и шлемы, ведь в период летних каникул важно не забывать о безопасности», — сказал парламентарий.

Перепелицын добавил, что пообщался с женой бойца об успехах военных, последних новостях с передовой. Его родные следят за новостями на эту тему постоянно.

По его словам, в Лобне под своего рода патронажем партийцев находится несколько семей военнослужащих.

Как уточнил депутат, в городском округе администрация и местное отделение партии на постоянной основе проводит сбор и отправку помощи бойцам.

В День России в парке Киово и Центре поддержки участников СВО на улице Мирной с 15:00 до 18:00 все желающие могут принесли продукты питания, средства личной гигиены, одежду, снаряжение и медикаменты.

Кроме этого, Перепелицын напомнил, что в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он сделан максимально удобным — там организовано проживание и питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в честь дня России в подмосковных парках проходят различные мероприятия. Также он поздравил всех с праздником.

«Мы гордимся историей и достижениями России, ее богатой культурой и духовным наследием. Сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и объединяться ради общей цели», — отметил глава региона.

День России — это важный госпраздник. Его отмечают ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о госсуверенитете. Кроме этого, 12 июня 1991 года прошли первые в истории страны всенародные открытые выборы президента.