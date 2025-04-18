Депутат от КПРФ Останина подвергла критике скейт-рампу из Ленина в Верхней Пышме

Депутат Госдумы от партии КПРФ Нина Останина подвергла критике скейт-рампу в Верхней Пышме Свердловской области, созданную из памятника Владимиру Ленину. Она заявила, что вместе с другими народными избранниками «спросит» с главы населенного пункта за это, сообщает Baza .

Парламентарий отметила, что историческая правда начинается с воспитания детей. Они не знают истории государства и пренебрежительно относятся к памятнику, созданному в память великому политическому деятелю.

Ленину «обязаны сегодняшним днем» не только эти дети, но и их родственники. Вызывает сожаление тот факт, что в учебном заведении в Верхней Пышме во время занятий по истории не рассказывают о том, какой вклад внес СССР в построение современной РФ, добавила Останина.

«С главы города обязательно нужно спросить. Я думаю, что мы сделаем это вместе с нашими депутатами», — заявила парламентарий.

Останина назвала случившееся осквернением памятника. Она сравнила этот шаг с тем же самым, что «на могиле родителей танцевать свадебный вальс».

В Верхней Пышме Свердловской области сделали рампу для катания из памятника Ленина. Его включили в территорию скейт-парка в сквере неподалеку от ДК «Металлургов». Скейт-рампа присоединена к постаменту, на котором стоит фигура Ленина.