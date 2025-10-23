Депутат Останина предложила защитить женщин от священников

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой принять закон, который защитит права женщин от высказываний представителей Русской православной церкви. Поводом стало заявление иерея Кирилла Марковского о том, что женщинам не нужно много денег и они должны делиться доходами с храмом, сообщает Абзац .

Останина назвала подобные заявления сигналом для законодателей. Она отметила, что в стране уже существует закон о защите прав верующих, однако нет аналогичного закона для обратной стороны.

«У нас есть закон о защите прав верующих, но нет закона, который защищал бы права неверующих», — подчеркнула Останина.

Она также призвала ограничить священнослужителей, чтобы они не смешивали пастырскую деятельность с финансовыми советами.

Депутат выразила мнение, что подобные высказывания могут привести к серьезной общественной дискуссии между религиозными и светскими нормами.

