Лесные пожары влекут за собой значительные экономические потери, сообщил РИАМО первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.

«Огромные суммы тратятся на то, чтобы потушить огонь, и на то, чтобы восстановить все, что он разрушил. Самое страшное последствие лесных пожаров — это гибель людей, в частности пожарных и спасателей», — сказал Орлов.

Он отметил, что неосторожное и халатное обращение с огнем, незнание правил и мер пожарной безопасности приводят порой к необратимым последствиям. Если вы отдыхаете на природе, в лесу — соблюдайте меры пожарной безопасности.

«Наиболее частой причиной пожаров является человеческий фактор. С наступлением сухой и теплой погоды люди едут на природу, посещают леса. Нередки случаи, когда они разводят там костры, чего нельзя делать. Из-за своей беспечности, невнимательности или даже безразличия могут бросить на землю непотушенные сигареты, спички, что приводит к пагубным последствиям», — заявил парламентарий.

Орлов предупредил, что при посещении лесов нужно быть предельно внимательными и осторожными, ни в коем случае нельзя забывать о правилах безопасности. Как показывает практика, пик возгорания лесов обычно приходится на летнее время. А пожароопасным принято считать период с апреля по октябрь, пока не начнутся обильные дожди.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.