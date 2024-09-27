Депутат обвинил Google в осознанной дискриминации россиян

С недавнего времени Google, по данным Минцифры РФ, начал ограничивать возможность создания новых аккаунтов в России, однако СМС-подтверждение для уже существующих пока работает. Россиянам рекомендуют создавать резервные копии своих данных и использовать двухфакторную аутентификацию, сообщает «ФедералПресс» .

О ситуации высказался зампредседателя комитета Госудумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По мнению законодателя, действия Google — это «осознанная дискриминация» всех юзеров из России.

«Причины здесь не только политические, но и экономические: из-за американских санкций зарабатывать на российском рынке уже не получается», — прокомментировал Горелкин.

Пользователям также советуют настроить переадресацию писем от компании Google на российский почтовый ящик.

По словам депутата, если Google все же перестанет поддерживать свои сервисы в РФ, ограничения коснутся только тех приложений, для которых необходим Google-аккаунт.