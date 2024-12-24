Депутат о функции звонков в мессенджерах: иногда новейшие технологии вредят

«Если же рассматривать голосовые вызовы в мессенджерах, то они в настоящее время никак не блокируются. И идет такая вирусная история: написал сообщение мошенник, затем он отправил голосовое или позвонил человеку, представился службой безопасности банка или коллегой по работе, даже мог представиться работодателем. И человек попадается на уловку мошенника. Несомненно, здесь новейшие технологии вредят, а не помогают обществу», — сказал Маликов.

Он отметил, что с продвижением ИТ-технологий, введением искусственного интеллекта киберпреступность набирает все большие и большие обороты.

«Во-первых, все мы находимся в цифровом пространстве, утечка данных происходит ежесекундно. Сейчас, зная номер телефона человека, можно узнать его паспортные данные, СНИЛС, ИНН и иные реквизиты. Вплоть до того, что оформлено на физическое лицо и какие были вынесены в отношении него административные штрафы, например, по превышению скорости, неоплате парковки», — рассказал депутат.

Маликов указал на то, что сейчас кибермошенники маскируют свои средства для хищения личных и платежных данных людей под страницы организаций с огромны количеством пользователей. Так, переходы по заблокированным фишинговым ссылкам лидируют среди мессенджеров, на втором месте — почтовые сервисы и веб-порталы, третье место занимает онлайн-игры.

«К тому же, мошенники так ухищряются войти в доверие к населению, что имитируют голос. В связи с этим сейчас активно обсуждается полная блокировка голосовых вызовов в приложениях. По оценкам операторов связи, около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, примерно 70% этих звонков поступают из-за рубежа», — добавил он.