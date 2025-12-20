Депутат Нилов пояснил, в каких случаях могут удерживать пенсии за долги

Пенсионные выплаты, как и иные доходы граждан, могут быть использованы для погашения задолженности по решению суда, однако действуют строгие ограничения. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсия является доходом гражданина, и если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства. Но пенсия по случаю потери кормильца неприкосновенна», — отметил парламентарий.

Во всех остальных случаях, по его словам, действует общий лимит удержания в размере 50% от суммы пенсии. Однако Нилов уточнил, что существует исключение.

«В отдельных случаях — подчеркиваю, только в отдельных случаях — удержание возможно до 70% от пенсии: это алименты несовершеннолетнему и [компенсация за] нанесенный вред здоровью. И, если есть такое решение суда, то в этих отдельных случаях до 70% может быть удержано», - отметил он.

Важным условием депутат назвал обязательное сохранение у пенсионера после всех удержаний суммы не ниже установленного прожиточного минимума. В 2025 году его федеральный размер для пенсионеров составляет 15 250 рублей, но в регионах значение может отличаться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.