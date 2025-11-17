Депутат Нилов оценил идею исключения выходных из расчета отпусков

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что исключение выходных дней из расчета отпусков может привести к увеличению нагрузки на бюджет, сообщает NEWS.ru .

«Любые дополнительные отпуска — серьезная нагрузка на бюджет: федеральный, региональный и работодателя. Если инициативу внесут, мы ее рассмотрим. Все зависит от позиции правительства и социальных партнеров трехсторонней комиссии, тогда можно говорить о перспективах принятия», — пояснил Нилов.

Депутат отметил, что отдых важен для работников, поскольку позволяет заботиться о здоровье и личных интересах. Однако, по его словам, в России многие сотрудники не используют отпуска годами, и неиспользованные дни накапливаются.

«Звучит, конечно, привлекательно — дополнительные дни отпуска. Но надо понять, какие будут последствия, готовы ли на это пойти правительство, профсоюзы, социальные партнеры и работодатели», — заключил Нилов.

