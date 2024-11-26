Депутат Никитин: новую выплату на ребенка могут ввести в Подмосковье

Депутат Мособлдумы, эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин рассказал, что в Подмосковье в 2025 году могут ввести новую выплату на первого ребенка до одного года. Об этом сообщает Газета.ru .

Он уточнил, что, по статистике, 25% взрослых жителей РФ не имеют детей.

«Проведен анализ на основе жителей Московской области. По данным опроса, молодые боятся становиться родителями в связи с отсутствием жилья и возможности его приобретения в 60% случаев, постоянной работы — в 25%, ощутимой государственной поддержки — около 15%», — сказал парламентарий.

По его словам, поэтому депутатами был инициирован проект закона, касающийся введения новой ежемесячной выплаты на первого ребенка в возрасте до года. Ее размер должен будет компенсировать разницу между средней региональной оплатой труда и реальным доходом семьи.

Никитин добавил, что этот документ планируется рассмотреть уже до конца текущего года.

Депутат считает, что новая выплата может оказать значительную помощь семьям, у которых низкий уровень дохода. В Московской области в данную категорию попадает около 550 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Глава Подмосковья также заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.