Депутат назвал экстремистской идею установить памятник Чингисхану

Инициатива возведения памятника Чингисхану вызвала резкое неприятие в Забайкалье, столкнувшись с отрицанием как со стороны региональных властей, так и казачьей общины. Свою точку зрения по данному вопросу озвучил депутат Госдумы, первый заместитель председателя парламентского комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, доктор социологических наук Виктор Водолацкий, сообщает RuNews24.ru .

«Поддерживаю решение Совета атаманов Забайкальского казачьего войска, потому что установка памятника Чингисхану и другим завоевателям русских земель является экстремистской, направленной на раскол нашего гражданского общества, на нарушение межнационального, межэтнического согласия», — сказал депутат.

По мнению парламентария, установка памятника завоевателю, ответственному за гибель множества русских людей и обложение русских городов данью, равносильна возведению монумента крестоносцам на Чудском озере или Наполеону на Бородинском поле, чьи намерения заключались в уничтожении России.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время существует немало печальных примеров необдуманного стремления к самовосхвалению или прославлению узкой группы лиц, желающих увековечить память о женах Кучума, сражавшегося против казачьего войска Ермака и выступавшего против присоединения Сибири к России.

