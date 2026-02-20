Депутат нашел тайный смысл чучела Лабубу, которое сожгут в Липецкой области

Чучело Лабубу, запланированное к сожжению на Масленицу в Липецкой области, по мнению депутата Брянской областной думы и зампреда Всемирного русского народного собора Михаила Иванова, далеко не безобидный шуточный персонаж. В интервью NEWS.ru политик заявил, что данное чучело представляет собой образ демонической сущности, чей визуальный облик скопирован с монстра из компьютерной игры Doom 2. Он убежден, что под видом праздничного развлечения организаторы прививают молодежи эстетику, чуждую православному сознанию.

«То, что организаторы называют „борьбой со злом“ и преподносят как развлечение, на самом деле вызывает серьезные вопросы. Внешний облик этого существа — кислотно-голубой монстр с устрашающими чертами до боли напоминает образы демонических созданий из компьютерной игры Doom 2, которая давно уже стала символом агрессивной антихристианской культуры. Через такие, казалось бы, невинные развлечения происходит постепенное приучение людей, особенно детей и молодежи, к демонической эстетике», — считает Иванов.

Политик предупредил о последствиях: если сегодня молодежь смеется над сжиганием голубого монстра, то в будущем она может перестать распознавать реальную опасность, скрытую в символике с темным происхождением. Православное сознание, по его словам, избегает даже игрового контакта с силами подобного рода.

Иванов призвал организаторов праздника серьезно задуматься над смыслом их действий. Если это абстрактное чучело — это один разговор. Но если это хорошо узнаваемый миллионами персонаж, то действие перестает быть просто шуткой и становится весьма определенным жестом, который не может оставить равнодушным человека православной культуры. Подобные игры с темными образами неприемлемы для россиян, заключил депутат.

