Депутат мытищинского совета депутатов Любовь Кикоть проголосовала на выборах

Депутат совета депутатов Мытищ Любовь Кикоть сообщила, что посетила избирательный участок, расположенный в школе № 24 к.2, чтобы исполнить свой гражданский долг и продемонстрировать активную гражданскую позицию.

Участие в выборах — это один из основополагающих принципов демократии. Голосование является неотъемлемой частью гражданского долга и каждый голос имеет значение в формировании решений важных вопросов. Любовь Кикоть, принимая участие в выборах, показывает, что даже один голос может повлиять на будущее округа.

«Хочу сказать мытищинцам, которые еще не пришли на голосование, чтобы они обязательно приняли участие и проголосовали. Это нужно и важно для каждого», — сказала Любовь Кикоть.

Все избирательные участки в городском округе Мытищи открыты с 08:00 и будут работать до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.