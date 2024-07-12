Депутат Мособлдумы Жук проверил ход благоустройства нового сквера в Лыткарине

Новый сквер в Петровском округа Лыткарино появится между Петропавловским и Никольским храмами до конца года. Это выполнение одного из наказов жителей, внесенных в народную программу «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект стал победителем по итогам голосования в конкурсе «Формирование комфортной городской среды».

На территории провели вертикальную планировку части парковой зоны, уложили плитку на пешеходных дорожках и вокруг Никольского храма, подготовили основания для двух спортивных и одной детской площадки, а также заасфальтировали две парковочные зоны. Сейчас подрядчик вывозит строительный мусор после сноса последнего барака.

«Когда мы создаем такие пространства, люди получают возможность проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться с соседями и просто наслаждаться прогулкой. Это прямым образом влияет на качество жизни, улучшает настроение и здоровье. Вместе делаем Лыткарино более уютным и комфортным для жителей», — сказал депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Он также отметил, что общая концепция благоустройства предусматривает создание пешеходных зон, зон тихого отдыха, спортивной и детской игровой зоны, установку столов для настольного тенниса, малых архитектурных форм и площадки для воркаута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.