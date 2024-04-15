Депутат Мособлдумы Марк Черемисов провел внеплановую встречу с жителями в городском округе Лосино-Петровский, передает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской области

Людям экстренно требовалась помощь, поэтому, парламентарий решил не медлить с рассмотрением вопросов. Слушали горожан совместно с депутатом Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Любовью Саруханян.

К народному избраннику обратилась Галина Владимировна. Ее дочь — инвалид первой группы, у нее сколиоз. Депутат познакомился с семьей в прошлом году — тогда Галина Владимировна рассказала о ситуации и попросила материальную помощь на лечение.

В этот раз необходимо сделать 3D-проекцию, на которой врачи определят, какие штифты требуется вставить в спину. Парламентарий пообещал оказать полное содействие, чтобы помочь снова.

Руслан Александрович — инвалид третьей группы. На работе получил производственную травму и теперь не может поднимать тяжести. По специальности мужчина кровельщик с большим стажем. Из-за проблем со здоровьем теперь ему сложно найти работу, живет на пенсию. Поэтому, попросил материальную помощь. Вопрос был взят на контроль.

«Я всегда оперативно реагирую на подобные ситуации, особенно, если дело касается здоровья наших жителей. Продолжаю держать связь с горожанами и всегда готов помочь!», — отметил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.